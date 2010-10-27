BMW відкличе понад 150 тисяч автомобілів

Один з найбільших у світі виробників автомобілів класу "люкс" Bayerische Motoren Werke AG (BMW) оголосив про відкликання понад 150 тис. автомобілів із США через можливу відмову насоса для подачі пального.

Це стосується "деяких" моделей автомобілів, вироблених з 2007 по 2010 рік, повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, автомобілі, що підлягають відкликанню, оснащені рядним шестициліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом (Twin Turbo) і системою безпосереднього вприскування пального (High Precision Injection). Автовиробник вважає, що в 40 тисячах автомобілів бензонасос високого тиску, відмова якого і послужила причиною відкликань, буде замінено, передає РІА «Новости».

У решті випадків, найімовірніше, потрібне оновлення програмного забезпечення. Окремому відкликанню підлягають також 20,8 тис. автомобілів X5 2008 модельного року через аналогічний дефект. Інші подробиці поки що не повідомляються. Дата відкликання також не обнародувана.