На Одещині перекинулася і загорілась вантажівка: троє загиблих

У с. Шимкове Ананьївського району Одеської області водій вантажного автомобіля ГАЗ-53 не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль перекинувся та загорівся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи, з них 1 дитина (1998 року народження).

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території України зареєстровано 100 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 18 осіб та 105 травмовано.