Урочисте відкриття окружної дороги в Харкові перенесли

Урочиста церемонія відкриття Харківської окружної дороги за участю віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА переноситься на п`ятницю, 12 листопада.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, урочиста церемонія відкриття окружної дороги в Харкові за участю віце-прем`єр-міністра А.КЛЮЄВА була запланована на четвер, 11 листопада.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРБУ-33» (Харківська область).

Під час капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 кілометрів, реконструйовано мости через річки Лопань і Харків.

Дорога повністю відкрита для руху з 27 жовтня.