Porsche Cayenne врізався в дерево і загорівся: 5 жертв
11:11, 20 листопада 2010Разное
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ДТА в Броварах
Сьогодні, о 4 годині 50 хвилин, в місті Бровари Київської області на перехресті вулиць Київська та Гагаріна водій автомобіля "Porsche Cayenne" не впорався з керуванням, з`їхав в кювет, де скоїв наїзд на дерево. Після цього автомобіль загорівся.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Внаслідок ДТП водій та чотири його пасажири загинули на місці пригоди. Ведеться слідство.
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