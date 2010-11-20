Porsche Cayenne врізався в дерево і загорівся: 5 жертв

11:11, 20 листопада 2010
Разное
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ДТА в Броварах

Сьогодні, о 4 годині 50 хвилин, в місті Бровари Київської області на перехресті вулиць Київська та Гагаріна водій автомобіля "Porsche Cayenne" не впорався з керуванням, з`їхав в кювет, де скоїв наїзд на дерево. Після цього автомобіль загорівся.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП водій та чотири його пасажири загинули на місці пригоди. Ведеться слідство.

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