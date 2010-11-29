У лобовому зіткненні авто на Харківщині загинуло троє людей

У неділю о 21.45 біля с. Ракітне Нововодолазького району Харківської області на автодорозі Харків - Красноград сталося лобове зіткнення легкових автомобілів „Mazda-626” і „Skoda Fabia”.

Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок ДТП загинули три людини.

Всього за добу на території України було зареєстровано 80 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 8 чоловік і 12 були травмовані.