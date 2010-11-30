Вантажний потяг на смерть збив чоловіка

Трагедія сталася на Чернігівщині

У Чернігівській області вантажний потяг на смерть збив чоловіка. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, сьогодні о 4.10 неподалік залізничної станції "Макарівка" у Бобровицькому районі вантажний потяг смертельно травмував невідомого чоловіка. Затримки руху залізничного транспорту не було.

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