Шулявський міст в результаті пожежі втратив 30% несучої здатності

Міст через проспект Перемоги біля станції метро “Шулявська” сьогодні вранці відкрили для проїзду транспорту.

Як повідомляє газета "Сегодня", перед відкриттям, тобто сьогодні вночі, були проведені випробування постраждалої частини шляхопроводу. Їх проводили фахівці "ДержшляхНДІ". За інформацією КК "Київавтодор", за наслідками випробувань міст втратив 30% несучої здатності, приблизно стільки ж, як і при минулій пожежі (влітку цього року – УНІАН). Тому вранці на естакаді для проїзду транспорту відкрили по одній смузі в обидві сторони. Встановили обмежувальні знаки, згідно з яким, автомобілі важче 10 тонн мають їхати в об`їзд. З обох боків на в`їзді на міст стоять пости ДАІ, вони стежать за тим, щоб “не проскакували» багатовантажівки.

Так само в "Київавтодорі" запевнили, що незабаром буде готовий проект укріплення, тим більше що подібну документацію вони вже робили, і скоро приступлять до установки підпор. Всі роботи орієнтовно коштуватимуть 3 млн. грн. бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня близько 19.30 біля станції метро «Шулявська» в Києві виникла пожежа. Ліквідовано її було о 21.09. Пожежі був привласнений найвищий ступінь складності. У її гасінні брали участь 26 пожежних відділень. З метою безпеки проводилася евакуація людей зі станції метро. Вогонь пошкодив близько 800 квадратних метрів торгових павільйонів ринку «секонд-хенд», розташованого поряд з метро. Під час пожежі частина Шулявського моста сильно постраждала від перегріву, внаслідок чого шляхопровід було закрито.

За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.