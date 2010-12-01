Жителі Сумщини принесли з Росії металевий гараж
07:53, 01 грудня 2010Разное
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Повідомляють прикордонники
У Середино-Будському районі Сумської області прикордонний патруль за кілька метрів від кордону затримав трьох громадян України, які переносили металеві конструкції автомобільного гаража.
Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, з`ясувалося, що двоє із затриманих – місцеві жителі – перемістили через кордон із території Росії металеві конструкції гаража, а третій погодився перевезти їх від кордону у прикордонний населений пункт на території України.
Конструкції у затриманих вилучені у встановленому порядку.
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