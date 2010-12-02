23-річний молодший сержант жартома наставив пістолет на напарника

Слідство вважає, що загибель двох міліціонерів увечері 27 листопада на залізничній станції «Шостка» сталася через необережне поводження одного із загиблих із зброєю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник прокурора Сумської області Сергій КУЛИНИЧ.

Цієї ж версії дотримується і прокурор Конотопської транспортної прокуратури Олександр АЛТУХОВ.

«Головна версія - це те, що один із працівників наряду необережно поводився з табельною зброєю, внаслідок чого смертельно травмував свого напарника. І після цього, зрозумівши, що сталося, він покінчив життя самогубством», - зазначив О.АЛТУХОВ.

За словами С.КУЛИНИЧА, близько 22.30 в суботу, 27 листопада, в Шосткінський міськрайвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничного вокзалу виявлені трупи двох працівників міліції. Пізніше було встановлено, що ці вони працювали в міліції при Південно-Західній залізниці і були прикомандировані в Конотопський лінійний відділ міліції при Південно-Західній залізниці.

Близько 19.30 вони прибули електричкою з Конотопа до Шостки і згідно зі своїми службовими обов`язками мали були охороняти порядок на території залізничного вокзалу станції «Шостка».

«Те, що сталося - з`ясовуємо, але, за свідченнями очевидців, близько 22.20 з боку приміщення лінійного пункту міліції на станції Шостка прозвучав постріл», - повідомив С.КУЛИНИЧ.

За його словами, на відстані люди бачили двох працівників міліції. За свідченнями шести свідків, 23-річний молодший сержант грався пістолетом, загнав патрон у патронник, а магазин витяг, жартома наставив пістолет на іншого працівника і натиснув на курок. Пролунав постріл, і один з них упав, а другий нахилився над ним і, стоячи на колінах, намагався надати першу медичну допомогу: штучне дихання, вентиляцію легенів. Потім попросив людей, що підбігли, викликати машину «швидкої» і наказав усім відійти.

«Далі дістав з кобури табельну зброю і намагався зробити постріл собі в скроню. Ми потім з`ясували, що в цьому пістолеті не було магазину з патронами. Потім він дістав магазин, вставив у пістолет і вистрілив собі в праву скроню», - зазначив прокурор.

За словами С.КУЛИНИЧА, під час огляду у двох міліціонерів виявлені наскрізні поранення: у першого – поранення, що пошкодило серце і обидві легені, а в другого, який скоїв суїцид, - поранення голови з пошкодженням мозку.

«Даних, які б свідчили про те, що між ними виник конфлікт, поки що немає», - сказав С.КУЛИНИЧ.

За його словами, колеги загиблих запевняють, що конфліктів між хлопцями не було. Вони служили разом більше року, дружили. Товариші по службі розповідають, що один із загиблих думав купувати машину, а другий збирався одружуватися.

За фактом убивства міліціонера в місті Шостка міжрайонний прокурор порушив кримінальну справу за ч.1 ст.115 («вбивство») Кримінального кодексу України.

Слідство встановлює всі обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада на залізничному вокзалі в Шостці один з патрульних міліціонерів застрелив іншого, а потім застрелився сам.