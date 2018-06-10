Ліквідація наметового містечка на Майдані (фоторепортаж)
Комунальники під наглядом міліції розібрали намети та закинули їх на вантажівки... Підприємці, які залишилися на ніч на Майдані, переважно не чинили спротиву міліції, було затримано від 6 до 10 осіб...
Сьогодні вночі із застосуванням спецпідрозділів МВС було розібрано наметове містечко підприємців на Майдані.
Комунальники під наглядом міліції розібрали намети та закинули їх на вантажівки, щоб вивезти з Майдану. Підприємці, які залишилися на ніч на Майдані, переважно не чинили спротиву міліції, було затримано від 6 до 10 осіб.
Під час захоплення містечка, за даними мітингувальників, депутатів не було, депутати приїхали тільки о 5.30-6.00, коли містечко зносили.
Фото Володимира Гонтаря / УНІАН
Олександр Волинський
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