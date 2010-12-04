BMW вилетів у кювет і згорів: загинули усі, хто був в авто

На Харківщині у ДТП загинули двоє осіб

Харків. 4 грудня. УНІАН. У Харківській області в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Харківській області, аварія сталася на автошляху Харків-Красноград-Перещепіне. Автомобіль «BMW-525», яким керував 19-річний харків’янин, врізався у придорожній відбійник, вилетів у кювет і перекинувся.

Внаслідок аварії водій і 29-річний пасажир загинули на місці події. Автомобіль повністю згорів, повідомили у прес-службі.

Загалом за останню добу в Харківській області було зареєстровано 20 ДТП, в яких 13 осіб отримали травми, 4 особи загинули.

По Україні впродовж минулої доби сталося 659 дорожніх аварій.