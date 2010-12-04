У потягу «Москва-Чернівці» знайшли майже 150 кг червоної ікри
15:15, 04 грудня 2010Разное
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Схованку знайшли в купе провідника
На Сумщині прикордонно-митний наряд вилучив майже 150 кілограмів червоної ікри, що їх приховав у своєму купе провідник потягу «Москва-Чернівці».
Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, контрабанду було виявлено під час прикордонно-митного контролю потягу в пункті пропуску «Зернове».
П’ять ящиків з червоною ікрою загальною вагою 149 кілограмів залізничник, 40-річний громадянин України, заховав під котельним обладнанням у тамбурі та під умивальником в робочому купе.
Виявлений товар вилучено. За порушення митних правил його власник відповідатиме згідно з чинним законодавством.
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