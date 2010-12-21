Під колесами мікроавтобуса загинула школярка, виїхавши на санчатах
00:04, 21 грудня 2010Разное
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Трагедія на Львівщині
На Львівщині у дорожньо-транспортній пригоді загинула 8-річна дівчинка, виїхавши на санчатах на дорогу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, ДТП сталося на автодорозі у селі Волощино Перемишлянського району.
Як встановили співробітники ДАІ, дитина каталася на санках. У той момент, коли вона спустилася з гірки на проїжджу частину дороги, їхав мікроавтобус «Мерседес-Спринтер», за кермом якого був 33-річний житель села Волощино.
Після наїзду дитину із тілесними ушкодженнями забрали лікарі швидкої медичної допомоги. Однак дитина у кареті «швидкої» померла.
За фактом ДТП ведеться розслідування.
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