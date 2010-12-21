Під колесами мікроавтобуса загинула школярка, виїхавши на санчатах

На Львівщині у дорожньо-транспортній пригоді загинула 8-річна дівчинка, виїхавши на санчатах на дорогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, ДТП сталося на автодорозі у селі Волощино Перемишлянського району.

Як встановили співробітники ДАІ, дитина каталася на санках. У той момент, коли вона спустилася з гірки на проїжджу частину дороги, їхав мікроавтобус «Мерседес-Спринтер», за кермом якого був 33-річний житель села Волощино.

Після наїзду дитину із тілесними ушкодженнями забрали лікарі швидкої медичної допомоги. Однак дитина у кареті «швидкої» померла.

За фактом ДТП ведеться розслідування.