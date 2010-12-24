Названі кращі кулінарні фестивалі 2010 року

Агентство УНІАН та туристичний портал “Тут и там” підбили підсумки рейтингу кулінарних фестивалів та свят в Україні за 2010 рік “Їли-пили-2010”.

Як повідомив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, після оголошення про старт проекту на початку грудня цього року, заявки на участь у рейтингу подали близько 40 кулінарних фестивалів та свят, які проводились на території України в 2010 році, – від сільських та районних до всеукраїнських та міжнародних. Всі вони надали інформацію за стандартною анкетою - скільки років фестивалю чи святу, як багато гостей та учасників взяли участь у ньому, якою була географія фестивалю, які рекорди було встановлено (всього – 10 критеріїв). Відповідно, на базі цієї інформації претендентів на перемогу в рейтингу було детально представлено на сайті “Тут и там”. 21 грудня було припинено подачу заявок.

Переможців, повідомив головний редактор агентства, було визначено за багатобальною системою – максимальний бал за кожен пункт анкети становив 10, відповідно, максимальна сума балів могла становити 100.

Кращими кулінарними фестивалями 2010 року в рамках рейтингу “Їли-пили-2010” стали:

1. Фестиваль любителів сала “ З любов`ю … до сала” ( Луцьк).

2. Фестиваль дерунів у Коростені (Житомирщина).

3. Сливовий фестиваль в селі Геча (Закарпаття).

Фестиваль “Берлибашський бануш” на Рахівщині ( Закарпаття).

Свято національної страви “Борщ`їв” (Тернопільщина).

4. Свято шоколаду ( Львів).

Фестиваль “Червене вино” (м. Мукачево, Закарпаття).

“Короп-фест” (Тернопільщина).

“Фестиваль борщу” (Ірпінь, Слов`янськ та інші міста України).

5.“Борщ-Фест” у Чубинському (Київщина).

Фестиваль “Смачний спас” (Івано-Франківщина).

Фестиваль “Золотий гуляш” (Закарпаття).

6. Фестиваль голубців (Закарпаття).

Фестиваль різників у селі Геча (Закарпаття).

7. BEREG FEST (м. Берегово, Закарпаття).

Свято “На каву до Львова” ( Львів).

8. Свято пампуха (Львів).

9. Свято сиру та вина (Львів).

Фестиваль вина та меду (Ужгород).

10. Фестиваль вареників на “Буковелі” (Івано-Франківщина).

А з 1 січня 2011 року, повідомив О.ХАРЧЕНКО, стартує новий проект – “Їли-пили-2011”.