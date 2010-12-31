Митниця передала Національній бібліотеці старовинні нотні видання

Співробітники Чернігівської митниці передали Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського 25 старовинних нотних видань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі митниці, нотні видання початку XX століття були затримані митниками і прикордонниками на українсько-білоруському кордоні у пункті пропуску "Нові Яриловичі" у квітні 2010 року.

Громадянин України намагався вивезти нотні видання без відповідних документів.

Майже усі ноти, серед яких "Вальси Р.Бергера", "F.Chopin. Pianoforte-werke. Walzer", "Nouve lle danse de Salon. Valse", "Souis XV", "К.Т. Брумлер. Етюди", "Ala Bascule. Valse", "Carl Faust. Theresen-walzer" та інші, вийшли друком у видавництві "Леон Идзиковский" – найстарішій і найпотужнішій у Російській імперії приватній нотновидавничій фірмі. Частина нотних видань мають штампи бібліотеки Леона Ідзіковського та автографи.

Співробітники митниці порушили відносно громадянина адміністративну справу, яку передали до суду. Новозаводський районний суд Чернігова прийняв рішення про конфіскацію нотних видань на користь держави. Після цього Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей вирішила передати вилучені предмети до Національної бібліотеки імені Вернадського.