Чеські міста відмовляються від фейєрверків

Чеські міста відмовляються від новорічних фейєрверків і салютів, оскільки місцеві магістрати вирішили заощадити бюджетні кошти, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на чеські ЗМІ.

31 грудня не буде традиційного новорічного салюту в Празі, в унікальному місті-пам`ятнику Чеськи Крумлов, в Карлових Варах, а також в місті Аш.

Мер Праги відмінив цього року запланований раніше салют, при цьому магістрат столиці заощадить 1,5 мільйона крон (близько 79 тис. дол.). У місті Аш на кордоні з Німеччиною влада вирішила використати заощаджене на прибирання вулиць від снігу. Не буде новорічного салюту і в усесвітньо відомому курорті Карлови Вари. "Головна причина - також економія бюджетних коштів", - пояснив журналістам прес-секретар Карлових Вар Ян Копав. У Оломоуці за проведення салюту заплатять спонсори.