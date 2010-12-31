Путін запропонував губернатору зустріти Новий рік в селі, де нема електрики

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін запропонував губернаторові Московської області Борису Громову зустріти Новий рік з жителями Підмосков`я, які залишилися без електрики. Про це повідомляє РІА “Новости”.

Таку ж пропозицію глава уряду зробив керівникові Міжрегіональних розподільчих мережевих компаній Миколі Швецю і міністрові енергетики Сергію Шматку.

За даними Путіна, без світла після “крижаного дощу” залишаються чотири тисячі мешканців 35 населених пунктів Московської області. "Я пропоную, ви їдьте, і разом з ними зустрічайте Новий рік. Утрьох їдьте, розподіліться", - заявив прем`єр.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-секретаря Громова, губернатор поїде в один з районів на заході Підмосков`я. "У новорічну ніч він відвідає два села, що залишаються без електрики, і зустріне Новий рік разом з їх жителями", - сказав прес-секретар.