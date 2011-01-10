Автомобіль зірвався з домкрата і вбив водія
22:29, 10 січня 2011Разное
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Трагедія на Вінниччині
У селі Семирічка Гайсинського району Вінницької області чоловіка задавив автомобіль, що зірвався з домкрату.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
Зокрема, 54-річний місцевий житель на подвір’ї проводив ремонтні роботи автомобіля ГАЗ-69. Машина була встановлена на домкрат.
Через необережність чоловіка він був придавлений автомобілем, що зірвався з пристрою.
Постраждалий загинув на місті від отриманих травм.
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