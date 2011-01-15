У ДТП загинули двоє міліціонерів

Сьогодні, приблизно о 3 годині ночі, в Сумській області в ДТП загинули двоє працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, пригода сталася на 89 км автодороги Суми-Полтава у селі Кардашівка Охтирського району. Як наразі встановлено, 30-річний водій автомобіля "Hyundai Accent" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "ТАТА".

Внаслідок ДТП водій "Hyundai" та його 23-річна пасажирка, обидва працівники міліції, загинули на місці пригоди. За фактом ДТП розпочато слідство.