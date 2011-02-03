Меркель відмовилася вводити квоти для жінок

Ангела Меркель відмовилася законодавчо закріплювати квоти для жінок в німецькій економіці й бізнесі, повідомляє Лента.ру з посиланням на заяву прес-секретаря канцлера Штефана Зайберта.

На думку Меркель, законодавче квотування кількості жінок у різних сферах діяльності нездійсненне. Канцлер запропонувала дати час діловим колам для того, щоб вони самі зробили необхідні кроки в цьому напрямі.

Питання про квоти для жінок в німецькій економіці розкололо уряд ФРН. Міністр праці Урсула фон дер Лайєн (ХДС) запропонувала ввести обов`язкову квоту в 30 відсотків на присутність жінок у керівництві та наглядових радах компаній.

Зі свого боку міністр у справах сім`ї Крістіна Шредер, яка також представляє ХДС, висловилася за гнучкіший варіант: за її словами, компанії, зайняті в різних сферах економічної діяльності, мають право самі встановлювати розмір квот для жінок.

Головні партнери ХДС по урядовій коаліції - ліберали з ВДП - тим часом висловилися категорично проти закріпленого законодавчо введення квот для жінок на керівних постах.