Перекинулось маршрутне таксі
14:40, 06 лютого 2011Разное
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Постраждали четверо пасажирів
Учора у Кіровограді в обідній час перекинулось маршрутне таксі, постраждали четверо пасажирів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Інтернет-видання «Новини Кіровоградщини». Відомо, що відбулось зіткнення між двома маршрутними таксі. Є версія, що в однієї з маршруток відмовили гальма, у результаті чого водій не впорався з керуванням.
За інформацією очевидців, у результаті постраждало четверо людей, яких госпіталізовано в обласну лікарню, одна жінка - у тяжкому стані.
Прес-служба обласної ДАІ поки утримується від коментарів, подробиці щодо обставин і наслідків ДТП стануть відомі 7 лютого, у понеділок.
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