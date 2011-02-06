Учора у Кіровограді в обідній час перекинулось маршрутне таксі, постраждали четверо пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Інтернет-видання «Новини Кіровоградщини». Відомо, що відбулось зіткнення між двома маршрутними таксі. Є версія, що в однієї з маршруток відмовили гальма, у результаті чого водій не впорався з керуванням.

За інформацією очевидців, у результаті постраждало четверо людей, яких госпіталізовано в обласну лікарню, одна жінка - у тяжкому стані.

Прес-служба обласної ДАІ поки утримується від коментарів, подробиці щодо обставин і наслідків ДТП стануть відомі 7 лютого, у понеділок.