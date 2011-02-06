Водій Нісана вбився об стелу "Луцьк" при в'їзді в місто
19:39, 06 лютого 2011Разное
2755 0
Повідомляє волинське УМВС
Під Луцьком внаслідок наїзду автомобіля на стеллу "Луцьк" загинув водій автомобіля “Нісан”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.
У повідомленні зазначається, що житель Луцька, перебуваючи за кермом автомобіля "Нісан", по автотрасі біля села Прилуцьке Ківерцівського району не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та здійснив наїзд на стеллу "Луцьк", що при в`їзді у місто.
Внаслідок ДТП водій отримав смертельну травму, несумісну з життям.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter