Мікроавтобус на скругленні дороги винесло на зустрічну смугу

На Київщині під час дорожньо-транспортної пригоди травмовано чотирьох осіб.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 27 лютого о 15.00 у селі Блошинці Білоцерківського району жінка-водій мікроавтобуса Mercedes-Benz на скругленні дороги праворуч не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з рейсовим автобусом “ПАЗ-32054”.

Після зіткнення автобус наїхав на електроопору.

Внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів автобуса “ПАЗ” (16-річний юнак та 19-річна дівчина) отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до місцевої лікарні.

На момент скоєння ДТП у автобусі знаходилося 24 пасажири. Ведеться розслідування ДТП.