Українцям потрібна ідея для об'єднання нації

Про національну ідею говорили немало, але тема ця не втрачає своєї актуальності. Адже проблема залишається невирішеною. До проголошення незалежності України масами володіло прагнення свободи, здобуття своєї держави. Коли бажане стало реальністю, в думках багатьох громадських діячів почали зароджуватися ідеї з претензією на масштаб національних. Але досі ніхто не запропонував такий постулат для розвитку країни, який би підтримав весь народ. Або хоч би більша його частина. Можливо, перспективна ідея вже сформульована, але її творці поки не змогли розповісти про неї всім і зацікавити українців?..

Я не пропоную власний варіант української національної ідеї, але хочу ще раз підкреслити необхідність роботи над її формуванням.

З чого повинна складатися національна ідея? Я вважаю її головними складовими ідеї розвитку держави, суспільства і нації. Деякі думають, що національна ідея може декларувати розвиток нації або суспільства, але насправді вона повинна бути комплексною і зачіпати всі аспекти життя країни.

Хотів би також окреслити основні, на мою думку, постулати головної мети нації. Вона повинна бути неодмінно позитивною, такою, що реалізовується, направленою в майбутнє, а не в минуле; вона повинна бути простою, зрозумілою і грунтуватися на демократичних цінностях. Ідея повинна захопити багато людей, в першу чергу у віці 35-50 років. Чому? Це люди активні, як правило, вони у владі або йдуть до неї. Якщо вони будуть захоплені ідеєю, то будуть її нав'язувати молодшому поколінню, а старше покоління або підтримає новий курс, або не зможе чинити опір.

Хто повинен залучитися до роботи над формуванням національної ідеї? На мою думку, це влада, політики (не залежно від партійної приналежності), громадські рухи, інтелектуали. Також можуть приєднатися зовнішні союзники і вороги. Це не тільки українська діаспора в різних країнах, але й представники інших держав. Вони не повинні втручатися, але так чи інакше це роблять. Тому всі вони можуть бути задіяні в нелегкому процесі створення ідеї українського народу.

Безумовно, не обійдеться без дискусій і суперечностей, але всім відомо, що в суперечці народжується істина.

Чому так необхідно для України сформулювати національну ідею і саме зараз?

Ми багато говоримо про те, куди і навіщо йдемо, яке суспільство будуємо. Задаємося питанням, хороше життя – це рух до Росії чи до Європи? Але 20 років розвитку незалежної України показали, що ці моменти не зачіпають людей, не стимулюють окремо взятої людини ні до чого: вона ані гірше працює, ані краще. Гола економіка не спрацьовує як стимулюючий чинник руху суспільства. Подібна ситуація з політикою. Українці гаряче обговорюють ідеї націоналізму і інтернаціоналізму, християнства і лібералізму. Але в цілому суспільство вони не зачіпають. Це добре показали події двох останніх політично активних років - 2009 і 2010. Варто відзначити також релігійний момент. Існує загальна думка, що Україна – це православна держава, але статистика говорить про те, що кількість по-справжньому віруючих людей, які приділяють серйозну увагу своєму християнському вихованню, практично не збільшується. В той же час ми спостерігаємо, що українське суспільство звиклося з тим, що воно повністю корумповане, як громадянський інститут - недорозвинене, ми весь час за кимось. І це при тому, що Україна має величезний потенціал. У нас чимала територія як для європейської держави, чимале населення, причому грамотне. Ми більш-менш розуміємо психотип і менталітет української нації, знаємо про свої сильні і слабкі сторони. У нас є все необхідне для національної ідеї, але вона все ніяк не народжується.

Спроби знайти те, що об'єднало б українську націю, постійно роблять політичні сили, окремі політики і громадські діячі. Про це говорять і пишуть немало. Наприклад, експерти Андрій Ротовський і Юрій Штепа вважають, що національна ідея буде об'єднуючою, якщо вона буде однаково привабливою для абсолютної більшості населення країни, незважаючи на національність, соціальний статус і місце проживання. Також вона повинна базуватися на системі національних цінностей і пріоритетів і відповідати духовним і матеріальним інтересам сучасного суспільства. Першочерговим завданням повинне стати розкриття потенціалу українців. Експерти підкреслюють близькість європейських і українських цінностей і вважають, що це потрібно врахувати при формуванні концепції національної ідеї.

Політолог Дмитро Видрін упевнений, що національна ідея народжується з надр народу. «Всі національні ідеї мають три базові компоненти: свобода, справедливість і безпека. Але кожен народ вирішує сам, у якій пропорції. Український народ свою пропорцію ще не склав», - вважає фахівець.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін висловив думку, що українська національна ідея почала викристалізовуватися з приходом нової влади. Серед складових «універсальної ідеології» Добкін назвав ідеї порядку, добробуту, національної амбіції, які об'єднані в ідею «успішної держави».

Центр соціально-консервативної політики (Україна) пропонує провідним експертам, політикам і громадським діячам висловити свою думку про концепцію національної ідеї. Незабаром відбудеться засідання нашого Центру, присвячене цій темі. Можливо, перші кроки на шляху до мети будуть зроблені вже в недалекому майбутньому.

Юрій Ліпчевський, голова громадської організації “Центр соціально-консервативної політики”