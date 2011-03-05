Мотоцикліст на великій швидкості зіткнувся з тепловозом

У Балаклаві в п`ятницю ввечері 24-річний водій мотоцикла «Ява» на великій швидкості наїхав на закритий залізничний шлагбаум, після чого зіткнувся з тепловозом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ в місті Севастополі, рухаючись в Балаклаве по вулиці Новикова через залізничний переїзд у напрямі площі 1-го травня, мотоцикліст виїхав на заборонений сигнал світлофора регульованого залізничного переїзду, здійснив наїзд на закритий шлагбаум, після чого зіткнувся з тепловозом вантажного потягу, що рухався зліва направо по ходу руху мотоцикла.

В результаті ДТП водія госпіталізували в лікарню з політравмами: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травматична ампутація правої нижньої кінцівки, травматичний шок.