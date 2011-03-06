У Криму росіянин в автомобілі впав з пірсу в море

У Новому Світі (АР Крим) з пірсу у морі впав автомобіль, в якому перебувала людина.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в АРК, нещасний випадок стався у другій половині дня 5 березня.

Рятувальники о 17.30 витягнули із затонулого автомобіля тіло 58-річного громадянина Російської Федерації, жителя Москви.

Також за допомогою тросу на берег було витягнуто автомобіль «Опель-астра».

Причина і обставини нещасного випадку з’ясовуються.