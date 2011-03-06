У Криму росіянин в автомобілі впав з пірсу в море
15:46, 06 березня 2011Разное
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Постраждалий загинув
У Новому Світі (АР Крим) з пірсу у морі впав автомобіль, в якому перебувала людина.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в АРК, нещасний випадок стався у другій половині дня 5 березня.
Рятувальники о 17.30 витягнули із затонулого автомобіля тіло 58-річного громадянина Російської Федерації, жителя Москви.
Також за допомогою тросу на берег було витягнуто автомобіль «Опель-астра».
Причина і обставини нещасного випадку з’ясовуються.
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