У Києві зіткнулися три іномарки: двоє загиблих

У Солом’янському районі Києва під час зіткнення трьох автомобілів дві особи загинули, ще одна отримала травми.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м.Києві, ДТП сталося вчора о 17.00 на вул.Грінченка.

Як повідомили у столичному главку міліції, водій автомобіля "Шкода" не надав дорогу автомобілю "Мерседес", що рухався у лівому ряду в попутному напрямку. Внаслідок цього "Шкода" зіткнулася із "Мерседесом", після чого виїхала на смугу зустрічного руху, де вдарила припаркований БМВ.

Від отриманих травм водій "Шкоди", 1982 р.н. і його пасажир, 1974 р.н., загинули. Водія "Мерседеса" госпіталізовано.