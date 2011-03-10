10 відвідувачів бару «На околиці» опинились у лікарні

Ступінь важкості - середній

У Каневі Черкаській області протягом 8-9 березня до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом “гострий гастроентероколіт” було госпіталізовано 10 осіб, які відвідували місцевий кафе-бар “На околиці”. Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеню важкості. Фахівці СЕС проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

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