Honda зіткнулася з маршруткою: 8 потерпілих
10:16, 16 березня 2011Разное
2589 0
ДТП у Харкові
У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля Honda Civic та рейсового автобусу «Рута» постраждали водій легковика та 8 пасажирів маршрутки.
Як повідомили кореспондента УНІАН в обласному управлінні ДАІ, водій автомобіля Honda Civic, виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом, що рухався в зустрічному напрямку.
На момент пригоди у салоні автобусу, який здійснював рейс за маршрутом №1182 (метро Холодна гора – сел. Високе), перебувало 17 пасажирів.
Усі постраждалі з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter