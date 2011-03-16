Honda зіткнулася з маршруткою: 8 потерпілих

У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля Honda Civic та рейсового автобусу «Рута» постраждали водій легковика та 8 пасажирів маршрутки.

Як повідомили кореспондента УНІАН в обласному управлінні ДАІ, водій автомобіля Honda Civic, виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом, що рухався в зустрічному напрямку.

На момент пригоди у салоні автобусу, який здійснював рейс за маршрутом №1182 (метро Холодна гора – сел. Високе), перебувало 17 пасажирів.

Усі постраждалі з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до лікарні.