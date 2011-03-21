ГПУ дозволила водіям ігнорувати даїшників іще з двома типами радарів?

Генеральна прокуратура України заявляє про незаконність викристання ДАІ радарів "TrueCAM LNI 20/20" та "Арена".

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Зокрема, за даними ГПУ, впродовж січня-лютого до органів прокуратури надійшла значна кількість звернень громадян з приводу законності притягнення до адміністративної відповідальності у сфері порушення правил дорожнього руху, зафіксованих за допомогою технічних засобів іноземного виробництва "TrueCAM LNI 20/20" та "Арена".

Генпрокуратурою з цього приводу було проведено перевірку та встановлено, що ці технічні засоби використовуються Департаментом ДАІ МВС без експертного висновку або сертифіката відповідності, що є порушенням вимог законів України "Про інформацію" та "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

За результатами перевірки з метою захисту прав громадян та інтересів держави Генеральною прокуратурою 11 березня 2011 року начальнику Департаменту ДАІ МВС України внесений припис про усунення виявлених порушень закону, поінформували в ГПУ.