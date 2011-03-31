Чергу вантажних фур до Росії митники обіцяють ліквідувати

Чергу з вантажних фур, що утворилася на українсько-російському кордоні в пункті пропуску «Довжанський» Луганської області, митники обіцяють ліквідувати протягом доби, максимум – півтори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам начальник Луганської митниці Юрій СЕВАСТЬЯНОВ.

За даними прес-служби Луганської митниці, станом на ранок 31 березня перед пунктом пропуску «Довжанський» у напрямку на виїзд із України знаходилося 108 вантажних автомобілів, що слідували в режимі експорт і транзит. Черги на в`їзд в Україну відсутні.

На митниці пояснюють чергу при в`їзді на територію Росії тим, що вантажопотік досяг максимально можливої пропускної спроможності пункту пропуску «Новошахтинськ» зі сторони Російської Федерації.

Ю.СЕВАСТЬЯНОВ додав, що причиною такого затору став ще й масовий виїзд вантажівок у бік РФ. «Автоперевізники очікували гарної погоди, й коли вона встановилася, масово виїхали у напрямку Росії», – повідомив він.

За його словами, ще однією причиною пробки стало те, що Асоціація перевізників України видала дуже багато дозвільних документів одночасно. «Більше 50% фур у пробці – сезонні автоперевезення. В цих фурах до Росії везеться насіння соняшнику, кукурудзи та інших культур», – розповів Ю.СЕВАСТЬЯНОВ.

Крім того, за його словами, російські митники обслуговують лише 100 автомобілів на день. «Усі ці причини в сукупності спровокували цей затор», – пояснив керівник митниці.

Ю.СЕВАСТЬЯНОВ розповів, що сьогодні для врегулювання ситуації він зустрічався з начальником Ростовської митниці Андрієм ПОПОВИМ.

За словами Ю.СЕВАСТЬЯНОВА, після переговорів А.ПОПОВ запевнив, що зробить усе можливе для прискорення роботи на «Довжанському», зокрема, російська сторона пообіцяла збільшити пропуск машин до 160 авто на добу.

Як зазначають самі водії вантажних фур, такі затори на кордоні – сезонне явище й трапляються щороку.