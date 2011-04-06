Пограбування на трасі коштувало водієві удара в обличчя та 500 тис. грн.

На автодорозі Донецьк-Маріуполь невідомий чоловік напав на водія і викрав 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі з зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, 4 квітня вдень на автодорозі Донецьк-Маріуполь водій легкового автомобіля зробив короткочасну зупинку на узбіччі дороги в районі смт Оленівка. Коли водій разом з пасажиром вийшли з автомобіля, до них несподівано під`їхав автомобіль, з якого вибіг чоловік, обличчя якого приховував шарф. Він напав на водія, вдарив його в обличчя і збив з ніг. Після цього нападник відкрито викрав із заднього сидіння автомобіля, на якому пересувалися чоловіки, згорток з грошима і втік. За словами потерпілих, у згортку було 500 тис. грн.

«За фактом розбійного нападу Волноваським райвідділом міліції порушено кримінальну справу за ст. 187 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи із затримання нападника», - повідомили в УВС.