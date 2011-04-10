Бійці МНС врятували жінку, яка стояла в колодязі по шию у воді

У Сумській області бійці МНС врятували жінку, яка впала в колодязь.

Як передає кореспондент УНІАН, в прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області повідомили, що в селі Свердлово Середино-Будського району стався нещасний випадок: 36-річна жінка, повертаючись в темний час доби додому, впала в колодязь, який тривалий час не експлуатувався. Опинившись в загрозливій для життя ситуації, вона почала благати про допомогу. Випадкові перехожі, почувши крики, не розгубилися і одразу зателефонували до службу порятунку «101».

На місце пригоди прибув черговий караул місцевого підрозділу МНС. Спочатку бійці передали рятувальний мотузок жінці, яка стояла по шию в холодній воді. Але, у зв`язку з її шоковим станом, вона не змогла вхопитися за неї. Одному з рятувальників довелося спуститися вниз, щоб закріпити спорядження. Вже за кілька хвилин жінка була на поверхні і її оглянули медики, які встановили загальне переохолодження організму.

Як пізніше пояснила сама постраждала, в колодязь вона потрапила за власною необережністю.