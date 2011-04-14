Міліція знайшла, хто обікрав сина Януковича

Працівники карного розшуку київської міліції затримали кількох осіб, які підозрюються у крадіжці кількох квадроциклів і гідроциклів, що начебто належать одному з синів чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства зауважив, що згадане майно викрали з одного із боксів, що розташований у Голосіївському районі Києва.

За даними джерела, завтра, 15 квітня, Голосіївський районний суд Києва має обрати затриманим міру запобіжного заходу.

Своєю чергою, у коментарі з цього приводу у столичній міліції підтвердили факт крадіжки, зазначивши: “Ми не знаємо, кому належить це майно. Головне, що винних у крадіжці затримано”.

У міліції Києва також уточнили, що крадіжка сталася 14 лютого. Зокрема, з гаражного боксу станції технічного обслуговування невідомі викрали 5 квадроциклів і 2 гідроцикли.

В результаті оперативно-розшукових заходів затримано трьох киян і двох жителів Київської області, за місцем проживання яких знайдено і вилучено викрадене майно.