«Мерседес» на півтори години заблокував рух у центрі Києва

У Києві водій «Мерседеса» вчора на півтори години заблокував рух тролейбусів №№ 16, 18.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, за їх даними, о 18-й год. на виїзді з вулиці Софійської на вулицю Малу Житомирську був заблокований рух цих тролейбусів. Причиною затримки руху став залишений водієм на проїжджій частині автомобіль марки «Мерседес».

На місце події були направлені працівники ДАІ та КП «Київпастранс», на водія автомобіля-порушника було складено протокол про адміністративне правопорушення.

За даними комунального підприємства, о 19.30 рух тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 було поновлено.

Безвідповідальність водія призвела до того, що понад три тисячі пасажирів у годину «пік» не змогли своєчасно дістатись до місця призначення, підкреслили в КМДА.

Наразі КП «Київпастранс» готує відповідні матеріали для відшкодування нанесених збитків власником зазначеного транспортного засобу.

Зважаючи на те, що останнім часом збільшилась кількість випадків, коли через недбалість однієї людини страждають тисячі пасажирів громадського транспорту, КП «Київпастранс» звертається до власників автотранспорту з проханням ставитися з повагою до людей, які користуються міським пасажирським транспортом, дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними, особливо у місцях, де працює громадський електричний транспорт.