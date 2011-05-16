П’яний водій віз хасидів до Умані

На Вінниччині п’яний водій автобусом «Неоплан» перевозив хасидів до Умані.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Державтоінспекції у Вінницькій області, в районі аеропорту «Гавришівка» 15 травня працівники ДАІ за грубе порушення Правил дорожнього руху зупинили автобус «Неоплан», в якому водій у стані алкогольного сп’яніння перевозив хасидів до Умані.

Як повідомив правопорушник, він перевозив іноземців - хасидів з Меджибожа до Умані. Двоярусний автобус був наповнений пасажирами, серед яких було чимало дітей. Як з’ясувалося у ході перевірки, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

З метою забезпечення безпеки пасажирів їм було надано інший автобус.

Водія «Неоплану» відсторонено від керування, на нього складено адміністративний протокол, найближчим часом суд визначить міру його покарання.

Автобус поставлений на арешт-майданчик.