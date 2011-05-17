У Львові 11-річного хлопчика збила маршрутка
12:00, 17 травня 2011Разное
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Перебігав дорогу в невстановленому місці
У Львові 11-річного хлопчика збила маршрутка.
Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Шептицьких – Степана Бандери. Водій автобуса «Богдан А-09202» (маршрут №53), скоїв наїзд на пішохода, 11-річного хлопчика, який переходив проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Лікарі хлопчикові діагностували забій скроневої ділянки голови.
Зараз за даним фактом ДТП триває перевірка.
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