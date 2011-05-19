Працівники державтошколи привласнили півмільйона гривень

Органами прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу стосовно працівників державної автошколи за фактом привласнення ними держмайна в особливо великих розмірах – на суму більш як 0,5 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, посадовці структурного підрозділу «Автомобільна школа» обласного державного навчального комбінату впродовж двох років навмисно, за попередньою змовою групою осіб привласнювали гроші, які надходили в касу установи від учнів як сплата за навчання. В цілому посадовці привласнили 532 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За цією частиною статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Справу розслідує прокуратура міста Горлівки.