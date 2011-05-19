Сьогодні в УНІАН – виступ феноменальної жінки

Сьогодні в агентстві УНІАН в рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться семінар засновника і провідного експерта Центру психології сім'ї «Лелека» Тетяни ДУГЕЛЬНОЇ «Він, Вона і вони ... відносини. Навіщо потрібна свобода чоловікові й жінці?».

Тетяна ДУГЕЛЬНА - провідний психолог-експерт України, сімейний психолог-психотерапевт, фахівець із позитивної трансформації свідомості. Вона двічі перенесла зупинку серця, клінічну смерть, а в результаті операції залишилася без важливого органу. Але стародавні практики, дихальні психотехніки, холодинамика, а також її програма позитивної трансформації «Почни з себе», яка допомогла вже багатьом жінкам вирішити їх глибинні проблеми, зробили диво – Тетяна виростила новий орган.

На семінарі Т.ДУГЕЛЬНОЇ можна буде дізнатися:

• Як чоловіки і жінки ставляться до минулого і минулих зв'язків?

• Найпростіші відмінності чоловічої і жіночої психіки, як вони впливають на стосунки?

• Мрійливість жінки і реалізм чоловіка, як це уживається разом?

• Чому для чоловіка мама найголовніша жінка на все життя?

• Що для чоловіка означає робота і друзі?

• Хобі – покарання партнерові чи порятунок стосунків?

Крім того, на семінарі кожен учасник одержить у подарунок книгу Тетяни ДУГЕЛЬНОЇ «Усмішка душі» - гармонізуючі казки про радість і любов, казки для дорослих, які забули, що були дітьми, і дітей, які стануть дорослими.

Час проведення семінару – 19 травня, четвер. Початок о 19.00. Тривалість – 2 години. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут.