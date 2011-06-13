У Каховці пройде Всеукраїнський байк-фестиваль «Тачанка – 2011»

У Каховці Херсонської області 21 – 24 липня відбудеться 5-й Всеукраїнський байк-фестиваль «Тачанка – 2011».

Про це УНІАН повідомив президент фестивалю Олександр ЗІКРАНЕЦЬ.

Метою фестивалю його організатори називають є «популяризацію здорового і активного способу життя, безпеки дорожнього руху, подорожей на мотоциклах, позиціонування Каховки як центру фестивальної культури різних напрямків, центру зеленого туризму».

Організатором фестивалю виступає каховський клуб «Bloodні Байкери».

В рамках фестивалю відбудеться мотопарад учасників, рок-концерти, фестиваль короткометражних фільмів про байкерів "Кіно-тачанка-2011". Працюватимуть фестивальні радіостанція і газета. Очікується, що окрім українських мотоциклістів, на фестиваль приїдуть також байкери з близького зарубіжжя, зокрема з Росії та Білорусі.