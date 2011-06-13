У підземному переході на Майдані Незалежності в урні вибухнув балончик

Сьогодні вранці в Києві у підземному переході на Майдані Незалежності в урні для сміття вибухнув балончик з-під аерозолю.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, повідомлення про інцидент надійшло по телефонній спецлінії "102" о 4.45.

Оперативні групи, які прибули до місця пригоди, встановили, що причиною вибуху став звичайний побутовий балон аерозолю, який хтось через необачність викинув у тліюче сміття. "В результаті вибуху потерпілих немає, пошкоджень майна - теж", - зазначили у міліції.