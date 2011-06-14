У ДТП на Харківщині загинули двоє росіян

У Вовчанському районі Харківської області на автодорозі Харків - Вовчанськ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, ДТП сталася 13 червня близько 3.00.

22-річний водій автомобіля «Тойота», громадянин Росії, перевищив швидкість руху, не впорався з керуванням, зачепив праве узбіччя по ходу руху, в результаті автомобіль врізався у залізобетонну стелу.

На місці аварії загинули водій та його 21-річний пасажир. Ще двоє 22-річних пасажирів - усі громадяни РФ- доставлені до лікарні.