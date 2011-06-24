Іван Павло II стане покровителем електронних ЗМІ

Римські журналісти попросили Папу Римського БЕНЕДИКТА ХVI призначити святого-покровителя електронних ЗМІ. Найбільш відповідною кандидатурою репортери визнали попередника нинішнього Папи Івана Павла II, повідомляє Лента.ру.

З цим проханням до Папи 22 червня звернувся голова Асоціації римських хронікерів Романо БАРТОЛІНІ на колективній аудієнції у Ватикані.

Репортери Риму довго вибирали відповідного святого на роль покровителя всіх працівників "комунікацій електронної ери". В інтернет-обговоренні як кандидатів згадувалися священик і журналіст Максиміліан Колбі, який загинув у концтаборі, а також священик Педро Регаладо, який міг з`являтися в кількох монастирях одночасно.

Терміни канонізації польського понтифіка Івана Павла II ще не названі, але журналісти схилилися саме до його кандидатури: за життя Іван Павло II приділяв чимало уваги питанням технологій, а також використанню їх у сферах комунікації.

Нині покровителем усіх журналістів і письменників вважають святого Франциска Сальського, який прославився як письменник.