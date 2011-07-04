У Києві п'яний водій врізався в стіну житлового будинку
03:02, 04 липня 2011Разное
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Машина крадена?
У Києві, у неділю, 3 липня, на вулиці Будівельників навпроти будинку № 19 автомобіль Volkswagen Polo врізався в стіну будинку.
Водій автомобіля, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням машиною. У результаті цього автомобіль спочатку врізався в бордюр, потім зніс дерево.
"Політ" автомобіля закінчився в стіні будинку, в яку врізався автомобіль. Водія з численними травмами госпіталізували.
За попередньої інформацією, цей автомобіль, ймовірно, раніше був викрадений.
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