“Бійцівський день” Тимошенко: скандал, слово із трьох букв і свиня для Януковича

У судовому засіданні у справі Юлії Тимошенко 6 липня пристрасті вирували не на жарт. Дійшло до виклику “швидкої”, штовханини нардепів з “Грифоном”, “Беркуту” – з нардепами та журналістами й “витіснення” підсудної міліцією із зали суду...

Ранішнє засідання Печерського суду почалося із вже традиційного обміну люб’язностями між Тимошенко та суддею у її справі Родіоном Кірєєвим. У відповідь на запитання, чому вона не встає, звертаючись до судді, екс-прем’єрка відбрила: «Коли в Україні буде суд, а не абсурд, тоді я буду звертатися до судді стоячи». Й отримала перше цього дня попередження за неповагу до суду.

Деякий час було відносно тихо: захист Тимошенко старанно подавав по надцятому колу клопотання щодо продовження термінів ознайомлення з матеріалами справи та відводу судді, Юлія Володимирівна розважала читачів свого твіттера повідомленнями на кшталт: «Головний "развєдчик" країни порушив справу по фальшивкам 96 року. Даю підказку: ще є тема по монголо-татарському ігу. За підтримку Золотої Орди»... а нардепи-бютівці, що прибули до суду задля моральної підтримки своєї лідери, періодично “билися на язиках” з суддєю, прокурорами та з представниками судової міліції «Грифон».

Перший грім грянув, коли Кірєєв велів примусово вивести із зали нардепа Михайла Косіва. Зрозуміло, нардепи не забули нагадати грифонівцям про свій недоторканний статус, але суддя був невблаганним: доки обранця не виведуть, він засідання не вестиме. Врешті-решт нардепа таки вивели. Лікарі. Косіву стало зле, й його забрала “швидка”.

Ще одним моментом, який спровокував напругу в залі, стала заборона суду на пряму трансляцію, фото- та відеофіксацію засідання у справі Тимошенко до завершення допиту свідків. Прокурори мотивували це прохання тим, що ще не допитані свідки можуть дізнатися про перебіг подій у суді, й це може вплинути на їхні покази. Екс-прем’єр, зрозуміло, виступала категорично проти. На її думку, така заборона є свідченням того, що владі, яка розгорнула проти неї “політичні репресії”, “треба абсолютно утаємничити процес” і “десь у лісі таємно, швидко” винести їй вирок. Втім, журналістів із судової зали на той момент виганяти не стали.

Схоже, переламною миттю, після якої обмін сторін уїдливими шпильками змінився відкритою конфронтацією, стало рішення судді Кірєєва про допущення до судового розгляду справи Тимошенко Володимира Скопича як представника Нафтогазу - цивільного позивача в цьому процесі. Тимошенко заявила, що вважає неприпустимим та не визнає цього рішення, бо, на її думку, пан Скопич – не просто представник Нафтогазу в суді, а – “людина компанії РосУкрЕнерго”.

Далі події розвивалися швидко. “Грифон” отримав вказівку судді вивести ше одного бютівця - Євгена Суслова, бо той весь час перекрикував суддю, доносячи до присутніх власну думку з приводу судового процесу. На допомогу викликали “Беркут” на чолі з, як це не дивно, заступником міністра внутрішніх справ Володимиром Ратушняком. Й ті вже не церемонилися з присутніми: грубо виштовхали із судової зали й нардепів, і пресу, не розбираючи – кого веліли виводити, кого – ні, й навіть – до чоловіка чи до жінки застосовують силу. До “переламаних кісток” та “пробитих голів”, як повідомила Юлія Володимирівна у своєму твіттері, дякувати Богові, в реальному житті не дійшло, але апаратуру “5 каналу”, який вів пряму трансляцію, у сутичці пошкодили...

Та й гаранту чималу свиню підклали... Прес-служба Віктора Януковича, що хронічно страждає на сповільнену реакцію, лишень через годину з хвостиком після сутички у Печерському суді радісно повідомила про утворення при Президенті міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів з метою “гарантування конституційних прав громадян на свободу слова та забезпечення захисту прав журналістів”. Зрозуміло, що реакцію цей збіг викликав цілком однозначну.

Далі були: заява Тимошенко про те, що суддя Кірєєв “20 з 32 разів порушував суддівську присягу”, “кришував наркоманію і вбивць” та “виносив виправдальні вироки наркоторгівцям”. На додачу - слово "нелюд", що його кілька разів Тимошенко відкрито вимовила в обличчя Кірєєву, і“слово їх трьох букв” (за даними Української правди, це було - “лох”), яке Юлія Володимирівна кинула в бік судді, дочекавшися, поки він проходитиме повз неї. Потім вона за рішенням судді та під натиском міліції пішла з судової зали. Прокурори заявили, що хочуть відкрити ще одну справу – за сутичку у Печерському суді. Суддя Кірєєв запізно прозрів: він не міг далі продовжувати засідання, бо вигнав із зали Тимошенко, а процес якраз дійшов до тієї стадії, на якій їй мали оголосити її права. Тож “силовий атракціон” таки довелося згорнути. До завтра...

Ганна Ткаченко

Фото УНІАН