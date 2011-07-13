Мотоцикліст на смерть збив міліціонера
15:21, 13 липня 2011Разное
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Трагедія на Тернопільщині
У Тернопільській області мотоцикліст на смерть збив міліціонера.
Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, ДТП сталася сьогодні на автошляху поблизу села Посухів Бережанського району. Водій мотоцикла «Ява-350» на узбіччі дороги наїхав на пішохода. Загиблим виявився 26-річний помічник оперативного чергового Бережанського райвідділу міліції, який перебував поза службою.
Травмованого водія доставили у реанімацію. Триває розслідування.
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