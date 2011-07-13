Мотоцикліст на смерть збив міліціонера

Трагедія на Тернопільщині

У Тернопільській області мотоцикліст на смерть збив міліціонера. Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, ДТП сталася сьогодні на автошляху поблизу села Посухів Бережанського району. Водій мотоцикла «Ява-350» на узбіччі дороги наїхав на пішохода. Загиблим виявився 26-річний помічник оперативного чергового Бережанського райвідділу міліції, який перебував поза службою. Травмованого водія доставили у реанімацію. Триває розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter