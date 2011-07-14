Прокуратура: кожна п'ята маршрутка в Києві несправна

Кожне п`яте маршрутне таксі в Києві працює з технічними несправностями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на міжвідомчій нараді з питань дотримання законодавства безпеки руху на транспорті заступник прокурора Києва Вадим ГОРАН.

За його словами, прокуратура Києва організувала і провела перевірку безпеки руху на транспорті. За півроку зафіксовано 19 ДТП з участю маршрутних таксі і автобусів, унаслідок яких двоє людей загинули і 26 одержали тілесні ушкодження. Перевіркою встановлено, що "перевізники нехтують безпекою громадян", зазначив В.ГОРАН. "Сідаючи в маршрутку, людина не знає, доїде він чи не доїде", - додав він.

Як підкреслив заступник прокурора Києва, понад 2,5 тисячі маршруток у Києві працюють з технічними несправностями. "Кожен п`ятий мікроавтобус технічно несправний. Вдумайтеся лишень! Наше завдання - забезпечити безпеку наших громадян, тому треба найжорсткішим способом впливати на цю ситуацію. Такі перевізники нам на дорогах не потрібні. їх треба позбавляти ліцензій", - переконаний В.ГОРАН.

За його словами, на адресу голови КМДА і територіального управління Державтотрансінспекції прокуратура внесла 32 подання на усунення порушень.

Він підкреслив, що посадовці управління не належним чином виконують свої обов`язки, а також не діє Головне управління транспорту Київмісьдержадміністрації. За його словами, близько 100 автоперевізників працювали взагалі без ліцензій.

Також, за словами В.ГОРАНА, значні порушення виявлені і на залізничному і водному транспорті.