Рибалка потонув, заплутавшись у власній снасті

00:45, 15 липня 2011
Разное
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Очевидці кажуть: рятували, але запізно

У водоймі поблизу села Велика Бабка Чугуївського району Харківської області під час рибної ловлі загинув рибалка, громадянин В’єтнаму.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

41-річний чоловік, закидаючи риболовні снасті у воду, щоб зафіксувати вудку, прив’язав волосину до ноги. Заплутавшись у ній, в’єтнамець упав у воду та почав тонути. Рибалки, які були поруч, спробували його витягнути, однак волосина, якою був прив’язаний чоловік за ногу, зачепилася за корч у воді.

Рятівники перерізали волосину і витягли чоловіка на берег, однак врятувати йому життя не змогли. Медики, які приїхали на виклик до водойми, констатували смерть. За їхнім попереднім висновком, смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

 

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