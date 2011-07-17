У лобовому зіткненні двох "жигулів" загинули четверо людей

На Херсонщині внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло четверо і постраждало троє осіб.

Як повідомляє пресс-служба МНС України, близько 19.00 16 липня поблизу смт. Новотроїцьке сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів ВАЗ-2107 та ВАЗ-21099.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб (у тому числі дитина 2004 р.н.), ще трьох осіб у важкому стані госпіталізовано до Новотроїцької центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.