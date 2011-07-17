У лобовому зіткненні двох "жигулів" загинули четверо людей
10:32, 17 липня 2011Разное
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Трагедія на Херсонщині
На Херсонщині внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло четверо і постраждало троє осіб.
Як повідомляє пресс-служба МНС України, близько 19.00 16 липня поблизу смт. Новотроїцьке сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів ВАЗ-2107 та ВАЗ-21099.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб (у тому числі дитина 2004 р.н.), ще трьох осіб у важкому стані госпіталізовано до Новотроїцької центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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