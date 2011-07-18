На Дніпрі зіткнулися два моторних човна: загинула жінка

У Херсонській області під час зіткнення двох моторних човнів загинула жінка.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, у суботу, 16 липня, на Дніпрі в райцентрі Гола Пристань близько 23.00 сталося зіткнення двох човнів, в результаті зіткнення було травмовано трьох осіб.

Всі постраждалі були госпіталізовані, зокрема, 45-річний чоловік у стабільному стані до реанімаційного відділення обласної лікарні, 28-річна жінка у стані середньої важкості і 30-річна жінка в тяжкому стані – до Голопристанської районної лікарні.

Вранці наступного дня 30-річна постраждала померла у лікарні.

За даними УМНС, винуватець зіткнення зник.

Правоохоронні органи проводять розслідування всіх обставин інциденту.